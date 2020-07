La nuova giocatrice delle Women Matilde Lundorf si presenta ai canali ufficiali della Juventus: "Sono molto onorata, emozionata e felice di essere una giocatrice della Juventus. Non vedo l'ora di cominciare. I miei obiettivi per la stagione sono migliorare come giocatrice, sono molto giovane, e ovviamente vincere partite con la squadra e le ragazze e vincere trofei. Arrivo dalla Danimarca, ho giocato lì da giovane, poi sono andata al Psg a Parigi e l'anno scorso ho giocato al Brighton in Inghilterra. Amo lavorare duramente, penso di allenarmi sempre bene. Sono una giocatrice tattica e penso di avere anche una buona tecnica.



PASSIONE CALCIO - La passione per il calcio nasce quando ero molto piccola, da mio fratello. Sì, direi che è nata grazie a lui. Non penso di avere un idolo particolare, ovviamente ci sono tante grandi giocatrici nel mondo. Credo che la mia ispirazione sia mio fratello, anche lui gioca a calcio. A Brighton avevo il numero 12, qui non potevo averlo, quindi ho chiesto a mio fratello quale numero avesse lui e così ho scelto il 22. Sono la seconda giocatrice danese alla Juve, ho sentito Sofie Pedersen per chiederle come si trovasse in questo club e mi ha detto che sono tutti molto professionali, l'ambiente è bello così come le persone. Ovviamente poi sono voluta venire qui dopo aver sentito tutte queste cose belle. Il mio italiano è pessimo! Proverò a impararlo velocemente. Ora so dire 'ciao' e 'bene'.