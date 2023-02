L'ormai ex calciatrice della Juve Women Matilde Lundorf, ha voluto salutare i tifosi bianconeri e le sue ex compagne dopo il suo approdo al Koge. Questo il messaggio postato sui social.'Sono più che orgogliosa, felice e grata per il mio tempo passato nella Juve. Quello che ho imparato lo porterò con me per tutta la vita. Tutte esperienze e ricordi che non dimenticherò mai. Ho incontrato persone. Persone passionali. Persone vere. Brave persone. Le mie ragazze, i nostri tifosi, la mia città Torino, il mio club Juventus. Quindi grazie! Grazie di tutto! Ciao, ci vediamo, bacio e abbraccio, mati'.