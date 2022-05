Il difensore della Juventus Matilde Lundorf Skovsen ha parlato ai microfoni di JuventusTv dopo l'annuncio del suo rinnovo fino al 2023. Queste le sue parole:



JUVE - "Sono felice di rimanere qui. Abbiamo disputato un'ottima stagione e io sono davvero felice di rimanere qui. Sento di poter dare ancora molto".



IL PERIODO - "Se dovessi riassumerlo in una parola direi “vittoria”. Perchè abbiamo vinto lo Scudetto e la Supercoppa. Questo weekend giocheremo la finale di Coppa Italia che vogliamo vincere. Non abbiamo vinto la Champions, ma siamo comunque arrivate lontano. Abbiamo fatto un ottimo lavoro". OBIETTIVI - "Continuare a vincere. Arrivare il più lontano possibile in Champions e continuare a vincere a livello nazionale".



MOMENTI MIGLIORI - "Allo stadium davanti ai nostri tifosi abbiamo fatto davvero bene e sono ricordi che mi porterò sempre dentro".