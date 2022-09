Matilde, esterno della Juventus Women, ha parlato così a Goal.com: "Andare alla Juventus è stato un dovere, onestamente: è un grande club con una grande storia, non avrei mai potuto di dir di no. Avevo sentito il mio agente quest’estate perché mi aveva detto che c’erano alcuni club che mi volevano, ma all’inizio non mi aveva detto della Juventus. Poi quando lo ha fatto ho risposto ‘Aspetta, aspetta, aspetta un attimo. Fermati. Cosa?!’. È un grande club"