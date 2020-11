Matilde Lundorf Skovsen, uno dei nuovi acquisti delle Juventus Women, racconta i suoi primi mesi in bianconero a JTv.



L'ULTIMA – "Sassuolo? E’ stata una partita molto importante per noi, come squadra, perché abbiamo molte ambizioni. Vogliamo offrire buone prestazioni anche contro squadre forti come il Sassuolo. E’ stato importante vincere quella partita, anche per restare in testa alla classifica. E’ stata una gara importante anche per me, perché era da un po’ che non partivo titolare. Volevo sfruttare al meglio l’occasione e credo di averlo fatto. Lo abbiamo fatto tutte. Sono orgogliosa della nostra prestazione".



IO TITOLARE – "Noi lavoriamo tutte duramente nel corso della settimana per prepararci al meglio alla partita del weekend. Non saprei come spiegarlo, ma non si è trattato di una cosa sconvolgente. Siamo tutte pronte per giocare perché lavoriamo sodo in allenamento. Era come se dovessi semplicemente portare a termine un lavoro. Ovviamente ero molto contenta quando coach Guarino mi ha detto che avrei giocato. Mi ha fatto sentire la sua fiducia e mi ha fatto capire che ero pronta".



ALLA JUVE – "Mi piace molto per la Juventus. Mi piace la competizione che c’è qui. Tutte le giocatrici hanno moltissime qualità. Quindi bisogna sempre dare il massimo per poter scendere in campo. Ed è l’ambiente perfetto se vuoi crescere come giocatrice. E’ quello che vogliamo tutti. La competizione è positiva per me, ma credo per tutte".



LA SQUADRA – "Sono stata accolta molto bene da tutte e mi hanno aiutato tanto. E’ stato positivo trovare delle compagne di squadra scandinave come Linda, Tuija, Sofie (Sembrant, Hyyrynen e Pedersen). Sono sempre pronte ad aiutarmi e a tradurre per me quando serve".



CAMPIONATO – "A essere sincera, non conoscevo molto la Serie A prima di venire qui. Mi ha colpito, tutte le squadre sono molto tecniche ed è una cosa che devo tenere molto in considerazione in quanto difensore. Penso che ci siano molte squadre di alto livello e ogni avversario è difficile da affrontare. C’è molta competizione nella parte alta della classifica. E questo è positivo".



DOVE MIGLIORARE – "Sono arrivata da poco, da quattro mesi circa. Da quando sono qui ho lavorato molto sulle mie capacità difensive. Penso di essere migliorata molto nella comprensione della fase difensiva, su come lavorare con la linea di difesa, quando abbassarmi, quando girarmi. Lavoro molto sui dettagli, su come mettere i piedi in una situazione e mi sta aiutando molto. Quando riguardo le partite che abbiamo giocato vedo già dei miglioramenti. Sono contenta. Ovviamente voglio migliorare in fase difensiva e vorrei essere più pericolosa in attacco".