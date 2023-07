Attraverso una storia condivisa sul suo account Instagram, la calciatrice della Juve e dell'Italia femminile, Lisa Boattin, ha dato libero sfogo in merito a quanto accaduto con la sua compagna Linda Sembrant. Boattin, infatti, lancia una frecciata al Corriere dello Sport, il quale sembra aver pubblicato la notizia di un loro presunto bacio avvenuto nella partita tra Svezia e Italia. E' stata immediata la replica della calciatrice bianconera, che ha risposto così:'Caro Corriere dello Sport, mi dispiace che un giornale che dovrebbe parlare di sport si abbassi ad usare questi mezzucci solo per fare notizia. Se vuoi parlare di me o Linda parla di calcio o di cose realmente accadute. Mi dispiace dover mettere questa storia per smentire questa notizia inventata che lede la nostra professionalità'.