Il capitano di oggi dellaWomen, Lisa, ha parlato ai microfoni di Rai2 prima del calcio d'inizio della sfida contro la Roma. In programma alle 16 allo stadio Tre Fontane della capitale. Impianto tutto esaurito per l'occasione. Queste le parole della numero 13 della Juventus Women:"Entriamo in campo convinte di fare la nostra partita. La Supercoppa la dimentichiamo perchè è passata, oggi sarà difficile ma è Juve Roma e sappiamo la difficoltà. Il campionato è lungo ma per noi oggi è importante e cercheremo di fare la nostra gara".