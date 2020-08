La Serie A femminile inizierà il weekend del 22-23 agosto, e la prima partita della Juventus Women sarà in trasferta contro il Verona. Nel frattempo, ecco l'ultima gara della Veolia Cup tra Lione e Juve: a spuntarla sono le francesi per 3-0.



LA DIRETTA



93' - Finisce qui: il Lione batte la Juventus per 3-0.



90' - 3 minuto di recupero



82' - Grande inserimento di Van Den Sanden, che apre il destro sul primo palo. Bravissima Bacic a mettere in angolo.



78' - GOL DEL LIONE. Cross dalla sinistra, Bacic interviene ma non trattiene: ribatte Malard in rete.



67' - Le Sommer tenta il destro in area: Bacic devia in angolo.



55' - Doppio miracolo di Bacic, soprattutto sulla ribattuta di Kumagai. Gioco fermo, però: c'era un fallo di mano.



52' - Ci prova Cernoia da lontanissimo: palla larga.



45' - Finisce qui la prima frazione di gioco. Lione avanti sulla Juve: 2-0.



33' - GOL DEL LIONE. Ancora da corner, stavolta è Buchanan a staccare e a infilare il 2-0.



30' - GOL DEL LIONE. Gran corner di Maroszan, stacca Renard e insacca l'1-0. Nulla da fare per Giuliani.



17' - Ci prova Renard di testa: palla a lato.



10' - Ancora nessun tiro in porta per le due squadre, ma è ottimo l'inizio della Juve Women: che personalità!



1' - Calcio d'inizio



LIONE-JUVE 3-0



Reti: 29′ Renard, 33′ Buchanan, 78' Malard



Lione (4-3-3): Bouhaddi; Bronze, Renard, Buchanan, Karchaoui; Henry, Kumagai, Marozsan; Parris, Cascarino, Majri,. All. Vasseur A disp. Bacha, Gunnarsdottir, Le Sommer, Van Den Sanden, Carpenter, Greenwood, Cayman, Taylor, Malard, Talaslahti



Juventus Women (4-3-3): Giuliani (46′ Bacic); Hyyrynen (56′ Lundorf), Gama, Sembrant, Boattin; Galli (56′ Caruso), Pedersen, Rosucci (46′ Staskova); Cernoia, Bonansea, Girelli. All. Guarino. A disp. Tasselli, Giordano, Carrer, Sciberras, Maria Alves, Zamanian



Ammonite: Rosucci