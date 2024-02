Due gol e un assist, grande partita quella di Lindseyoggi. L'attaccante francese è poi intervenuta in conferenza stampa al termine della gara. Queste le sue parole:"Siamo sportivi di alto livello, sapendo che arrivavo alla Juve è una grande società e dobbiamo stare sul pezzo aiutando quando veniamo chiamate. Lavoro tantissimo e accetto le scelte, se posso aiutare la squadra quando arrivo sul campo lo faccio volentieri perché l'obiettivo comunque è vincere e portare la squadra dove deve essere"."Dove il mister mi fa giocare io gioco, sono ruoli diversi quindi non ho preferenza. Mi adatto"."Capocannoniere? Individualità dopo la squadra. Se la squadra mi aiuta va bene, il mio obiettivo è sempre la squadra"."Ognuno di noi è in panchina a rotazione, volevo farle capire che chiamati in causa diamo il massimo. Volevo darle una carica in più".