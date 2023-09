Subito una gioia personale per Sofie Junge, all'esordio in Serie A con la maglia dell'. L'ex centrocampista dellaè andata in gol nel match contro lavalido per la prima giornata, sfruttando di testa un cross da calcio d'angolo al 12' del primo tempo. Una bella soddisfazione per lei, nella giornata che ha visto le bianconere battere - non senza difficoltà - il Pomigliano per 3 a 2; per le nerazzurre, invece, la partita si è conclusa 2 a 0, con il raddoppio firmato da Michela Cambiaghi.