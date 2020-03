Il difensore del Sassuolo femminile, Martina Lenzini, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Resto del Carlino. Lenzini, ex Juve e recentemente convocata anche per l'Italia ha parlato del suo futuro. Ecco le sue parole: "Spero di fare bene e migliorare sempre di più con il Sassuolo, una squadra in cui mi trovo benissimo. Sono concentrata solo su questo anche se in futuro mi piacerebbe ambire ai massimi livelli del calcio femminile e magari avere ancora l’opportunità di vestire la maglia bianconera. Coronavirus? Il mio periodo di isolamento lo sto vivendo a Fanano, dove sono nata e dove vive la mia famiglia. Occupo la mia giornata fra allenamenti casalinghi e film o serie tv e parlo con i miei amici cercando di non fermarmi mai".