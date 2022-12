La calciatrice della Juve Women Martina Lenzini ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa al termine della gara vinta contro lo Zurigo.'Il nostro obiettivo è quello di tornare ai quarti proprio contro il Lione dove ci siamo fermate lo scorso anno. Per noi era importante vincere questa artista per poi arrivare più cariche che mai alla prossima partita".SUL LIONE - "A prescindere dal loro risultato noi dobbiamo fare la nostra partita. Andiamo la per vincere e vogliamo passare il turno. Mi aspetto una settimana dove saremo molto cariche per fare una grande partita'.SUL RUOLO - 'Non ho preferenze. Sono a dispozione del mister, per me è indifferente'.SCORSO ANNO - 'Venivo da un recupero abbastanza lampo da un infortunio rognoso. Mi era dispiaciuto tanto arrivare a quella partita non in perfette condizioni. Può essere una rivalsa per me'.