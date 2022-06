Martina Lenzini, difensore della Juve Women, ha parlato così a Sky Sport: "La Champions aiuta a crescere tantissimo, a livello di campo. A essere furbi, svegli, restando sempre in guardia. Abbiamo parlato con la CT e anche con la società: posso giocare a tre o a quattro, se mi devo adattare per giocare allora ben venga. La prossima partita? Sarà molto dura, hanno giocatrici forti e grosse. Peyraud sarà in porta, sarà bello affrotnare la Francia".