Sono state ore di ansia quelle dei tifosi dellaWomen dopo l'uscita dal campo di Linethieri nella gara della sua Olanda. Costretta a dare forfait lasciando lo stadio addirittura in stampelle. La federazione olandese nella giornata di oggi ha comunicato che Lineth non lascerà il ritiro della nazionale, ha rimediato un infortunio allama verrà valutata di giorno in giorno. Al momento è in dubbio per la gara contro gli Stati Uniti, seconda del Mondiale per i suoi Paesi Bassi.