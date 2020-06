Scorri la Gallery per leggere tutti i messaggi delle bianconere!

Lafemminile è campione d'Italia. Le ragazze di Rita Guarino sono state elette ufficialmente campionesse per la terza volta consecutiva, dopo che la Figc aveva annunciato della definitiva chiusura del campionato. Così, le bianconere hanno festeggiato, sui social, in attesa di poterlo rifare nuovamente sul campo. Tra i tanti messaggi (che troverete sfogliando la Gallery qui in basso), c'è senz'altro quello mandato da Cristiana Girelli, tra i simboli della squadra."È stata una stagione inaspettata, assurda e surreale. Non mi sarei mai aspettata di chiuderla e festeggiarla lontana dal campo, lontana dalle mie compagne e dai nostri tifosi" scrive la, dipingendo un titolo che verrà ricordato a lungo, se non altro per la cornice del tutto particolare, non solo del calcio femminile.