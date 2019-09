di Andrea Menon

La Juve domina e vince, nonostante il gol subito nel finale. Finisce 3-1 per le bianconere che si regalano altri tre punti, con una gara non sempre precisa, ma efficace. Molte occasioni, poca sofferenza. E Guarino può sorridere.



GIULIANI 6 - Pericoli pochi, anzi solo uno. E in quell'unica occasione la Juve prende gol, ma lei può poco o nulla. Guida bene le compagne e si fa trovare sempre pronta, una sfida perlopiù mentale.



HYYRYNEN 7 - Arma in più. Spesso si nota poco, ma è sempre preziosa. Corre bene tanto in avanti quanto indietro e da un paio di suoi cross arrivano pericoli per la difesa neroverde.



GAMA 6 - Attenta e precisa, non si fa portare a spasso da Sabatino.



SEMBRANT 6.5 - Se c'è un buco nella difesa bianconera lo rattoppa sempre lei. Impeccabile.



BOATTIN 6 - Quarantacinque minuti di compitino, poi si accende. E quando lo fa sono dolori per Lenzini.



CARUSO 5.5 - Imposta, corre e battaglia, ma è meno brillante del solito. Guarino lo vede e le concede un po' di riposo. (55' MARIA ALVES 7 - Mamma mia, che turbo. Il primo impatto con la Juve è più che positivo: guizzi, velocità e la sensazione che possa essere imprendibile per tanti in questo campionato. Va vicina al gol da cineteca, ottimo segnale)



GALLI 7.5 - Una leonessa. Non ce n'è per nessuno. Qualsiasi pallone passi dalle sue parti è preda della sua morsa, quasi famelica. Recupera e riparte, gestisce e si inserisce. E questo è ciò che fa più male alla difesa avversaria, che non sempre riesce ad assorbire le sue avanzate. Progressioni a non finire, anche all'ultimo minuto. Carattere.



PEDERSEN 6 - Non strafà, ma fa. E con tanta concretezza. Qualche pallone lo sbaglia, è vero, ma per oggi può bastare così.



GIRELLI 7 - Si vede poco nelle trame offensive, tanto in uscita dalla difesa. Transizione più che costruzione, ma appena si entra in area è solo roba sua: un gol con il mancino, un rigore e due reti annullate per fuorigioco. In sostanza 4 palloni messi a fondo porta su sei tentativi. Mica male...



ALUKO 6.5 - Il primo tempo porta il suo marchio, tra pressing e occasioni. Recupero, dribbling e gol per l'1-0, poi rallenta.



CERNOIA 6.5 - Duttilità. Dove gioca non importa, basta averla in campo. Tra le migliori per 60', poi il fiato è più corto e Guarino le risparmia le ultime fatiche. (81' ROSUCCI 6 - La qualità di sempre, manca solo il ritmo)



ALL. GUARINO 6.5 - Un campo non facile, il Barcellona come pensiero fisso. Ma gli alibi non sono concessi e nemmeno i condizionamenti: la sua Juve è meno precisa del solito, ma nel secondo tempo ritrova la concretezza.