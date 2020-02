La Juventus domina in lungo e in largo l’Empoli e mette le mani sulla semifinale di Coppa Italia. Tre gol per tempo: all’intervallo risultato già ipotecato grazie alla doppietta di Staskova e al gol di Gama. Nella ripresa stesso copione, con Staskova che firma la tripletta personale a cui si aggiungono le reti di Zamanian (autrice di una prestazione sontuosa) e Sembrant. Ecco le pagelle, qui trovate cronaca e tabellino. – Mai impegnata, passa la partita da spettatrice di un grande spettacolo– Sempre attenta sulla sua fascia di competenza– Prestazione da vero capitano, coronata anche da un gol– Concede riposo a Gama e fa il suo dovere– Trova il gol come la compagna di reparto. Due goleador– Pochi pericoli, sempre attenta a non concedere nulla sulla fascia– Partita di grande sostanza, provandoci qualche volta in attacco– Buona prestazione, prova anche il tiro in più occasioni– Metronomo a centrocampo, dimostrando grande sicurezza– Solite giocate da fuoriclasse, tra assist, cross e anche una traversa– Prestazione sontuosa coronata anche dal gol– Gara di personalità e precisione– Sempre viva sulla trequarti, difficile da fermare– Straordinaria partita dell’attaccante ceca, che cala la tripletta personale– Semifinale di Coppa Italia ipotecata. Bene cosìLugli 5, Di Guglielmo 5.5, De Vecchis 6 (73′ Hjohlman 6), Garnier 5.5, De Rita 5 (75′ Boglioni 6), Simonetti 5.5, Acuti 6, Giatras 5.5, Morucci 5, Cinotti 5.5, Cotrer 5 (55′ Anghileri 5.5). All. Pistolesi 5.5