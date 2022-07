Sono da poco scese in campo Olanda e Svezia, per quella che è la gara inaugurale del gruppo C degli Europei femminili. Sono presenti le due bianconere Hurtig e Sembrant, con quest'ultima che partirà dalla panchina. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.Olanda (4-3-3): Van Veenendaal; Wilms, Van der Gragt, Nouwen, Janssen; Groenen, Van de Donk, Spitse; Roord, Miedema, Mertens.Allenatore: ParsonsSvezia (3-4-3): Lindhal; Ilestedt, Bjorn, Eriksson; Glas, Angeldal, Seger, J. Andersson; Asslani, Hurtig, Rolfo.Allenatore: Gerjardsson.