Attraverso un tweet sul sul account ufficiale, la Juve Women ha diramato la lista ufficiale delle giocatrici convocate per la gara di domani contro il Napoli. Tra le bianconere non ci saranno Staskova e Lenzini, come dichiarato anche dal tecnico Montemurro in conferenza stampa, per consentire loro di reuperare al meglio per i prossimi impegni. Di seguito la lista dei nomi.PORTIERIAprilePeyraud-MagninFocrinellaDIFENSORIHyyrynenGamaNilderLundolfBoattinSembrantPanzeriCENTROCAMPISTICernoiaRosucciPedersenGrossoGiaiZamagnanCarusoATTACCANTIGirelliHurtigBonfantini