Domani alle ore 14.30 la Juventus Women di Joe Montemurro sfiderà il Milan per la semifinale di andata di Coppa Italia Femminile. Tutto pronto al Centro Sportivo Vismara per la sfida. Questo l'elenco diramato da Joe Montemurro per le convocate:



PORTIERI - Aprile, Peyraud Magnin, Forcinella.



DIFENSORI - Gama, Nilden, Boattin, Sembrant, Hyyrynen, Lundorf, Panzeri.



CENTROCAMPISTE - Grosso, Cernoia, Rosucci, Pedersen, Zamanian, Caruso.



ATTACCANTI - Girelli, Bonansea, Hurtig, Bonfantini.