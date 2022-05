Domani alle ore 14.30 la Juventus Women di Joe Montemurro sarà in scena il centro sportivo Vismara di Milano per l'ultima giornata di campionato. Attraverso un comunicato ufficiale la società rossonera ha diramato la lista delle convocate. Resta fuori Gudny Arnadottir per un problema al ginocchio. Di seguito l'elenco:



PORTIERI

Babb, Cazzioli, Giuliani.



DIFENSORI

Agard, Codina, Fusetti, Guagni, Kirschstein, Thrige, Tucceri Cimini.



CENTROCAMPISTI

Adami, Boureille, Jane, Premoli, Rossi, Selimhodzic.



ATTACCANTI

Bergamaschi, Cortesi, Longo, Miotto, Piemonte, Stapelfeldt, Thomas.