Sembra che laWomen non prenderà parte, per ragioni economiche, al prossimo campionato di Serie A femminile. Sofia, Asia, Agnese, Evae Micheladella Juventus Women però avevano già raggiunto un accordo con il club blucerchiato per il loro prestito, quindi ora dovranno cercare una nuova sistemazione, qualora la Sampdoria effettivamente non potesse prendere parte al prossimo campionato.