Sabato a Vinovo la Roma di Alessandro Spugna sfiderà la Juventus per una sfida chiave in ottica Scudetto. Le giallorosse però nel corso dell'allenamento di ieri hanno perso per infortunio Claudia Ciccotti. Con una nota ufficiale la Roma ha comunicato che la centrocampista ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Ciccotti verrà sottoposta a intervento chirurgico nei prossimi giorni.