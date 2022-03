Sabato alle ore 14.30 a Vinovo la Juventus Women giocherà una sfida chiave per il campionato. Le giallorosse allenate dall'ex tecnico della primavera della Juve Alessandro Spugna distano solo tre punti dalle ragazze di Joe Montemurro. Sara Gama e compagne sono state sconfitte domenica per mano dell'Empoli. La Roma invece arriva in un periodo di forma strepitoso, sono nove le vittorie consecutive. Rispettivamente ai danni di: Inter, Pomigliano, Napoli Femminile, Empoli, Lazio, Sampdoria, Fiorentina, Hellas Verona e Sassuolo.