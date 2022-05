Tujia Hyyrynen ha voluto scrivere una lettera alla Juventus Women. Il terzino lascerà la Vecchia Signora dopo cinque stagioni. Queste le sue parole:



LETTERA - Cara Famiglia Juventus,

Voglio dire alcune parole per esprimere la mia gratitudine, per l'amore e la passione che mi avete dimostrato negli ultimi cinque anni. Mi avete accolta come una di voi fin dall'inizio e insieme siamo cresciuti e siamo diventati forti. È stato un onore e un privilegio assoluto indossare la maglia bianconera ed essere parte di questa famiglia.

Con 9 trofei di cui 5 scudetti consecutivi, Womenf1rst, Here 2 Stay, Lead3rs, F4boulous e Fanta5tic abbiamo scritto una storia di cui possiamo solo essere orgogliosi. ora avremo un'ultima possibilità per portare a casa un altro trofeo insieme. Solo dopo sarà il momento di lanciarmi verso nuove sfide.

Grazie a Stefano Braghin, alle mie amate compagne di squadra e allo staff. Ai nostri fantastici tifosi e a tutte le persone che lavorano alla Juventus. Prendetevi sempre cura l'uno dell'altro e vorrei dire che questo non è un addio ma piuttosto un arrivederci.

TH2.