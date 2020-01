Giornata di festa in casa delle Women, che oggi festeggiano i 28 anni di. Difensore classe '92, terza stagione in bianconero dove è arrivata nell'estate 2017 dal Cuneo. Con la Juve ha vinto due scudetti e una Coppa Italia, oggi la Juve ha voluto fargli gli auguri con un tweet in questo giorno speciale.