La prima in casa nel 2020. La Juventus Women riparte da Vinovo dopo le trasferte vincenti contro Tavagnacco ed Empoli. Alle 14.30 arriva il Sassuolo, da affrontare dopo 14 vittorie consecutive in casa e 42 gol complessivi. Davanti, come sempre, ci sarà Cristiana Girelli capocannoniere della Serie A con 12 gol, contro l'ex Milan Daniela Sabatino che ne ha segnati 9.



Come si legge sul sito della Juventus:



"Cristiana Girelli è andata a bersaglio in tutte e tre le sfide di Serie A giocate con la maglia della Juventus contro il Sassuolo (quattro reti in totale).



Daniela Sabatino, già a quota nove reti in questo campionato, è l’unica calciatrice attualmente in Serie A che vanta almeno un gol alla Juventus con tre maglie diverse (Brescia, Milan e Sassuolo)".



Ed ecco gli altri numeri e precedenti:



"​La Juventus ha vinto quattro dei cinque precedenti in Serie A femminile contro il Sassuolo (1P), trovando sempre il gol in ognuna delle cinque gare.



La Juventus ha vinto tutte le ultime 14 partite casalinghe di Serie A femminile e in questo parziale ha collezionato ben 11 clean sheet, mettendo a segno 42 reti, tre esatte di media a match.



Il Sassuolo ha raccolto un solo punto nelle ultime tre trasferte di Serie A (2P): è da aprile 2018 che non rimane almeno quattro partite fuori casa di fila senza vincere.



La Juventus è la formazione che è rimasta meno minuti in svantaggio in questo campionato (solo 100) e meno minuti in svantaggio in casa (solo 30)".