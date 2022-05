Oggi sono state esposte alle magliette delle otto giocatrici dellache hanno raggiunto in queste prime cinque stagioni le cento presenze con la maglia bianconera. Tra queste c'è Barbarache ha voluto esprimere tutta la sua felicità tramite un post sul suo profilo Instagram. Queste le parole della giocatrice di Bricherasio:"Che bello poter vedere le nostre magliette nel museo della Juventus, un riconoscimento per le nostre 100 presenze ma anche per tutto cio’ che la nostra squadra sta raggiungendo".