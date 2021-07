Joe, coach della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa delle doti della rosa: "Bello conoscere tutte, portare le mie idee, capire la situazione delle calciatrici. Ho visto crescita e sorriso. Questa squadra deve credere al livello internazionale, su questo c'è incertezza, ma sono convinto che ci sono grandi doti. La base c'è già, un grande lavoro in questi 4 anni, come ogni lavoro c'è pressione, io voglio continuare questo grande lavoro. Voglio far vedere un gioco che attira fans su un livello europeo e la squadra lo può fare".