Questo weekend ritorna la Serie A Femminile. la Juventus andrà in scena a Cercola allo stadio Piccolo e sfiderà il Napoli Femminile. Tramite i canali ufficiali la FIGC ha comunicato che il calcio d’inizio delle partite sarà preceduto dal messaggio #PlayForPeace, l’iniziativa promossa dalla Divisione Calcio Femminile per ribadire il no alla guerra e sensibilizzare appassionati e tifosi sul rispetto della vita umana. Tutte le squadre si uniranno quindi per un messaggio comune: la pace.