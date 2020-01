La Juventus di Maurizio Sarri ha appena vinto la prima gara del 2020 con un secco 4-0 di ieri sul Cagliari, ora tocca alle Women diiniziare il nuovo anno con il piede giusto. Le bianconere giocheranno domenica alle 12.30 in casa del Tavagnacco per continuare la striscia positiva di vittorie che in campionato dura da quattro partite consecutive. A caricare la squadra è l'allenatore Guarino con un post sul suo profilo Twitter.