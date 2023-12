La centrocampista dellae della Nazionale azzurra femminile Ariannaha parlato in conferenza stampa in vista di. Ecco il suo commento: "La vittoria con la Spagna ci ha dato grande convinzione. Siamo pronte a fare un’altra grande partita, vogliamo assolutamente ripeterci. Penso che sia giusto prenderci i nostri meriti. Questo non vuol dire che domani sarà facile, ma vogliamo portare in campo le sensazioni vissute nella gara con la Spagna. Spero che la Svizzera possa portarmi fortuna come avvenuto a San Gallo. Sarà un match complicato, come tutti quelli che abbiamo disputato nel girone. Fin qui siamo state molto brave, anche se ci dispiace aver lasciato qualche punto per strada. Speriamo che al Tardini ci saranno tanti spettatori a sostenerci, dopo questo percorso entusiasmante ci aspettiamo una bella cornice di pubblico".