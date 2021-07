inizia come meglio non poteva ledi Tokyo. L’attaccante della Juventus Women ha infatti impiegato soltanto 9 minuti per entrare nel tabellino dei marcatori nella partita d’esordio della sua Svezia contro gli Stati Uniti. La calciatrice svedese classe 1995, entrata in campo al minuto 64, ha segnato il gol del 3-0 grazie ad un preciso colpo di testa al 73'. Il prossimo impegno dell'attaccante che veste la maglia della Juventus Women da agosto 2020 con la sua Nazionale sarà sabato, contro la Nazionale femminile australiana.