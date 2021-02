L'Italia femminile doveva battere Israele con tanti gol per staccare il pass diretto per gli Europei di Inghilterra 2022. Missione non compiuta, di più: a Firenze le Azzurre vincono addirittura 12-0, con metà delle reti realizzate da giocatrici della Juventus Women. Doppietta di Bonansea, poi a segno Girelli, Salvai, Rosucci e Caruso. Oltre a loro, hanno visto il campo Giuliani, Gama, Boattin e Cernoia. Il contributo bianconero alla causa della Nazionale è sempre importantissimo. Ora torna il calcio di club e domenica la Juve fa visita al San Marino.