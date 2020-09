1









La nazionale azzurra femminile ha finalmente potuto giocare oggi, dopo il rinvio per precauzioni Covid della sfida con Israele. In Bosnia, l'Italia ha strapazzato le padrone di casa con un sonoro 5-0 che per 4/5 parla bianconero. Apre le marcature infatti Aurora Iaia Galli, a cui fa seguito la tripletta di Cristiana Girelli (di cui due reti dal dischetto). Il sigillo finale è di Elena Linari, appena passata dall'Atletico Madrid al Bordeaux. L'Italia conduce temporaneamente il girone a quota 21 punti, a +3 sulla Danimarca che però deve ancora scendere in campo fra mezz'ora contro Malta.