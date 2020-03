L'Italia femminile vola in finale nell'Algarve Cup. Le azzurre hanno infatti superato per 3 a 0 la Nuova Zelanda, con una prova concreta e solida. Tanta Juventus in campo, con la Nazionale italiana: infatti, erano ben 10 le convocate del commissario tecnico Milena Bertolini. E non per caso, due delle tre reti messe a bersaglio dalle azzurre portano la firma di altrettante bianconere: Cristiana Girelli, una sentenza ormai, e Barbara Bonansea. Chiude le marcature, l'attaccante dell'Inter Stefania Tarenzi. Ora, per la Nazionale italiana, ci sarà solo la finale contro la Germania.