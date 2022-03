Benedetta Glionna, attaccante classe 1999 passata dalla Juventus alla Roma in estate è stata protagonista della sfida di oggi contro il Sassuolo mettendo a segno una doppietta. Le sue due reti potranno rivelarsi fondamentali per la corsa al posto in Women's Champions League della Roma. Così Glionna ha commentato la prestazione di oggi ai canali ufficiali giallorossi:



OGGI - "Ci tenevamo a fare una buona partita, l’abbiamo preparata bene, nonostante qualche assenza, abbiamo avuto l’atteggiamento giusto dal primo minuto ed è arrivata la vittoria".



DOPPIETTA - "Sono contenta che siano arrivati questi due gol, ma soprattutto sono felice di aver aiutato la squadra per raggiungere il nostro obiettivo finale".