Valentina, che ha appena salutato la, si è presentata ai canali ufficiali del, il suo nuovo club. Ecco le sue parole: "Sono emozionata di essere qui e di iniziare questa nuova avventura con i colori rossoneri. Fin da bambina sono cresciuta come tifosa di questi colori, sono onorata di vestire questa maglia. Ammetto di essere emozionata e piena di stimoli perché ho vissuto sì esperienze lunghe e molto importanti, ma sono contenta di aprire un nuovo ciclo per me e spero di continuare per diversi anni anche qui al Milan".