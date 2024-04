Oggi alle 14.30 scenderà in campo la Juventus Women del duo Beruatto-Zappella e ospiterà a Biella il Sassuolo. Sassuolo che è ormai noto essere una pizza di crescita per le bianconere che devono ultimare il loro Erasmus. Si pensi a Martina(addirittura 3 stagioni a Sassuolo) e a Sofia. Per entrambe oggi sarà sicuramente una gara dal sapore speciale. Su Lenzini l'interrogativo è d'obbligo: tornerà centrale di difesa come l'aveva battezzata Zappella? ("Uno dei migliori centrali d'Italia", diceva) oppure giocherà terzino destro come contro la Roma? I dubbi verranno sciolti più tardi. Chi però una maglia da titolare potrebbe ritrovarla è Sofia Cantore che sta facendo una stagione su grandi livelli e che nella sconfitta di lunedì al Tre Fontane era partita dalla panchina. Quindi potrebbe essere più riposata rispetto ad alcune compagne di reparto. Dubbi che saranno sciolti con le formazioni ufficiali, certo è che per loro sarà una partita dal sapore diverso.