WOMEN, JUVENTUS-SAMPDORIA: LA CRONACA

Calcio di inizio alle 15

WOMEN, JUVENTUS-SAMPDORIA: LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS WOMEN

In attesa

SAMPDORIA WOMEN

In attesa

La Juventus Women torna in campo a Biella dopo la disfatta in campionato di domenica per mano della Roma. Questa volta si gioca in Coppa Italia e le bianconere di Joe Montemurro ospitano la Sampdoria di Salvatore Mango. Dopo la vittoria per 4-0 dell'andata le bianconere vorranno chiudere i conti per il passaggio del turno nella competizione. Domenica poi tornerà il campionato e le bianconere a Biella ospiteranno il Como Women in piena corsa quinto posto e poule Scudetto.