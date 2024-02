WOMEN, JUVENTUS-NAPOLI: LA CRONACA

calcio d'inizio alle 12.30

WOMEN, JUVENTUS-NAPOLI: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus Women (4-2-3-1)

Peyraud-Magnin

Lenzini

Salvai

Calligaris

Boattin

Grosso

Caruso

Thomas

Garbino

Beerensteyn

Girelli

Napoli Femminile (4-4-2)

Bacic

Pellinghelli

Pettenuzzo

Di Marino

Kobayashi

Bertucci

Giai

Gallazzi

Chmielinski

Lazaro

Del Estal

Ultima giornata di stagione regolare, poi ci sarà la poule Scudetto per laWomen. In questa giornata le bianconere allenate da Joereduci dalla vittoria di Milano mercoledì sera contro l'Inter ospitano a Biella ilFemminile allenato da Biagio Seno. Nelle partenopee militano tre bianconere in prestito, si tratta di Sofia Bertucci, Alice Giai e Beatrice Beretta. Napoli reduce dai primi tre punti di questa Serie A rimediati giovedì sera nel derby campano contro il Pomigliano