LaWomen nell'ultima gara di stagione regolare si impone sul Napoli Femminile per 3-0, a segno Cristiana Girelli, Lindsey Thomas e Julia Grosso.. Queste le nostre pagelle:Si prende un rischio in uscita su Chimielinski, per il resto ordinaria amministrazione. Sul finale frana addosso a Banusic e si fa ammonire.In avanti si vede poco, in fase difensiva però non sbaglia quasi nulla. Dal 65'6 qualche cross poco precisa ma duella bene con le attaccanti partenopee.Del Estal non è un'avversaria cosi semplice ma la svizzera si è ormai presa sulle spalle la difesa bianconera, un'altra buona prestazione.Appannata ed incerta, si prende un rischio abbassandosi nel primo tempo aspettandosi l'uscita di PPM e favorendo Chimielinski che calcia fuori.Dopo l'autocritica ora sta tornando incisiva, una buona gara. Una curiosità? Si è spesso trovata a tu per tu con Sofia Bertucci che si ispira a lei.- In mezzo al campo duella sempre, poi si inventa anche il terzo gol della Juventus. Certezza.- Colpisce la traversa, fa a sportellate a centrocampo e si propone molto. Si prende però un rischio con un fallo su Del Estal, la numero 21 è diffidata. Dal 65'6 ordinata ed attenta.Una doppietta e un assist, la francese è come sempre una certezza. Dopo la rete va ad abbracciare Bonansea in panchina. Con questo è l'ottavo centro in stagione.Si procura il rigore che sblocca la gara, poi un po' in sordina.Appena sufficiente, si dimostra egoista in parecchie occasioni. Al suo rientro da titolare ci si aspettava qualcosa in più. Dal 65'6 crea qualche spauracchio alla difesa del Napoli.Magic moment senza ombra di dubbio per la numero 10. Spiazza Doris Bacic dagli undici metri, poi fa la torre di testa e confeziona l'assist per Lindsey Thomas. Decisiva, ancora una volta, come toglierla dal campo? Dal 75'S.V.Non una gara troppo brillante, ma in un quarto d'ora il risultato è in cassaforte e questo è quello che conta.