Nel freddo di Biella la Juventus Women ospita il Milan. Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana appena una settimana fa a Cremona. Una bella vittoria grazie al gol di Sofia Cantore. Queste le nostre pagelle:Nel primo tempo abbagliata dal sole. Non ha colpe sul gol di Staskova, poi è sempre molto attenta sulle palle alte.Soldità difensiva e spinta sulla corsia, una buona gara. La sua leadership cresce quando nel primo tempo chiama in cerchio tutte le compagne.Qualche incertezza alla sua prima da titolare nel 2024 ma è comunque sufficiente.Un suo errore può costare carissimo, poi Staskova sbaglia a tu per tu con PPM, rispetto alla prova impeccabile di Supercoppa oggi sembra appannata. Energie da vendere però quando sul finale chiude Laurent con una diagonale impeccabile.Un avvio un po' appannato dove Laurent la. mette in difficoltà. Cresce con il passare dei minuti.Da un suo taglio in profondità nasce il gol di Cantore. Non appare nella miglior condizione ma è comunque sufficiente.Parte bene, nei duelli di testa è quasi impeccabile. Dopo la grande prestazione in Supercoppa anche oggi è protagonista di una buona gara.Può fare di più. Qualche ripartenza sprecata, un'occasione fallita. Poi Lenzini la incita a non mollare. Dal 74'S.V.Luci e ombre. Altalenante. Dal 87'S.V. esordio in bianconero per leiUn brivido quando si accascia toccandosi il ginocchio, ma poi è lei che segna il gol che apre le marcature. Protagonista della gara, lotta su ogni pallone.Che gol. Esplode lo stadio di Biella esattamente come lei a cui il gol mancava. Lo cerca e alla fine lo trova, era quello che le serviva. Si sacrifica anche in fase difensiva, una grande gara e quel esultanza come Del Piero...Non era semplice tenere alta la concentrazione dopo la vittoria in Supercoppa ma la sua Juventus gioca una buona gara, nonostante le assenze.