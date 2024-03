Dilaga la Juventus Women a Biella contro la Fiorentina, risultato finale di 4-0. Tripletta di Echegini e gol di Grosso. Queste le nostre pagelle:Un suo intervento degno di nota in avvio, poi incarta parecchio freddo.Ritorna titolare dopo parecchio tempo, ara la fascia con continuità ed aiuta le compagne, capitano.Si immola sulla conclusione a botta sicura di Boquete, torna centrale difensivo e fornisce garanzie.Rispetto a Lenzini qualche volta sembra poco più in difficoltà.Che gara. La corsia di sinistra è tutta sua e delle sue progressioni con cui impensierisce sempre la retroguardia viola. Il cross per il poker di Echegini è la ciliegina sulla torta.Pulita, ordinata. Solite scintille con Boquete, ormai un must delle gare tra Juventus e Fiorentina.non impeccabile ma se la cava.Un gol meraviglioso. Un mancino perfetto con cui apre le marcature. Una gara su alti livelli.Meno incisiva del solito ma comunque protagonista di una buona gara. Dal 63'S.V. sfortunata sostituita dopo 10 minuti per infortunio. Dal 74'S.V.Chi la conosceva al suo arrivo aveva detto che avrebbe spostato gli equilibri nel campionato italiano. Oggi forse a questa frase ci si può credere, strapotere fisico, giocatrice incredibile, quasi ci si chiede perchè sia partita dalla panchina in altre occasioni.Un assist. Poi sparisce dai radar fino a quando si divora un'occasione clamorosa a tu per tu con Baldi. Prima del calcio d'inizio Peyraud-Magnin le aveva chiesto concentrazione, forse oggi non l'ha sempre avuta.Il suo velo da cui parte il cross di Boattin è degno di nota. Una gara di sacrificio, le manca il gol ma come vede lei il gioco...Dal 83'S.V.Finalmente si vede una Juventus affamata, carica, grintosa. Era quello che serviva.