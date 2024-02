La Juventus Women vince e convince a Biella contro il Como Women, un sonoro 5-0. Doppietta di Cristiana Girelli, gol di Maelle Garbino, Lindsey Thomas e Lisa Boattin. Queste le nostre pagelle:- Sbroglia bene una mischia pericolosissima nella sua area.Se la Juve ha mantenuto la porta inviolata grandi meriti sono di Martina Lenzini. Due salvataggi miracolosi sulla linea nel primo tempo. Dal 63'tranquilla e solida.Torna titolare dopo qualche gara in cui non era stata impiegata e fornisce le solite certezze.Con Salvai accanto anche lei sembra più sicura.Che gol. Lo cercava da inizio gara quando scheggia la parte alta della traversa, poi arriva. Si propone sempre in avanti.Una buona gara, propositiva, l'intesa con Sofia Cantore non la scopriamo certamente oggi. Dal 55'ordine e geometrie in mezzo al campo.Quando ha la palla tra i piedi è difficile togliergliela, si mette anche in proprio impegnando in un super intervento Korenciova.frizzante, trema la difesa del Como e alla fine ci mette anche la firma sulla gara.Due assist portano il suo zampino. Propositiva e sempre in gara. Le manca solo la gioia personale ma è certamente la migliore in campo.Fa subito rumoreggiare lo stadio di Biella con un colpo di testa poi esce lentamente dalla gara.S.V.Con il suo tocco sblocca la gara. Alterna luci e ombre.Torna titolare in campionato dopo la lunga assenza, prima gara da titolare in campionato del 2024. Regala una doppietta.S.V.Una Juventus cinica, sempre con l'attenzione alta. Questo è quello che serve per credere nello Scudetto.