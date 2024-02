WOMEN, JUVENTUS.-COMO: LA CRONACA DELLA GARA

Calcio d'inizio alle ore 18

WOMEN, JUVENTUS-COMO: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus Women

In attesa

Como Women

In attesa

Dopo la vittoria di mercoledì contro la Sampdoria valsa l'accesso alle semifinali di Coppa Italia torna in campo laWomen. Bianconere che allo stadio Lamarmora Pozzo di Biella ospitano ilWomen di Marco Bruzzano. Lariane ancora in corsa per il quinto posto che varrebbe la poule Scudetto ma che dovranno rinunciare a Chiara Cecotti che nell'ultimo turno di campionato contro l'Inter ha rimediato un infortunio al ginocchio.