Terza giornata di campionato per le ragazze di Rita Guarino: la Juve Women affronterà il San Marino, ultimo in classifica e ancora a quota 0 gol segnati (15, invece, quelli subiti in due gare). Sembra una formalità per le bianconere, che viaggiano finora con due vittorie su due.



LA PARTITA

4' - Ecco il San Marino: è Brambilla a colpire dal limite dell'area, palla facile e centrale per Giuliani.



3' - Destro dalla distanza di Bonansea, Ciccioli respinge centralmente. Sulla palla si avventa Girelli, ma è in offside.



1' - Calcio d'inizio



JUVE-SAN MARINO 0-0

Juventus (4-3-3): Giuliani; Lundorf, Hyyrynen, Sembrant, Boattin; Cernoia, Galli, Rosucci; Bonansea, Girelli, Zamanian. A disp.: Bacic, Tasselli, Giordano, Ippolito, Pedersen, Caruso, Carrer, Staskova, Berti. All. Guarino

San Marino: Ciccioli; Nozi, Micciarelli, Venturini, Piazza, Brambilla, Muya, Menin, Rigaglia, Chandarana, Barbieri. A disp.: Salvi, Montalti, De Sanctis, Vecchione, Labate, Cecchini, Baldini, Di Luzio, Kunisawa. All. Conte