Tra poche ore scenderanno in campo le ragazze allenate da Montemurro che, dovranno ospitare la Roma di Alessandro Spugna. Andiamo a vedere di seguito gli 11 titolari scelti dal tecnico giallorosso per questa sfida.ROMA (4-3-3) - Ceasar; Minami, Di Guglielmo, Andressa, Giacinti; Giuliano, Haavi, Bartoli; Glionna, Greggi, Wnninger. All. Spugna.A disposizione: Lind, Cinotti, Landstrom, Serturini, Haug, Bergersen, Kollmats, Lazaro, Zannini.