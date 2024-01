La Juventus Women allo stadio Pozzo di Biella, un pareggio per 2-2 contro la Fiorentina di Sebastian De La Fuente. Queste le nostre pagelle:Forse può fare qualcosa di più, manca un pizzico di coraggio.Tiene in gioco Janogy sulla prima rete, ingenua. Poco offensiva.Confusa, si fa ubriacare dalle viola, errori elementari. Film horror.Dal suo approdo a Torino certamente la peggiore prestazione. Sembra ancora insicura.Almeno ci prova. Sprona sempre le compagne.Quando ha palla tra i piedi è difficile togliergliela. Un gran bel gol, precisa. Elegante.Non la sua miglior partita, forse avrebbe potuto fare di più, ma se la cava comunque.La più viva del reparto offensivo. Non pienamente nel suo ruolo ma rende comunque bene. Dal 69'ancora lei, ancora decisiva.In gara non ci entra, prova. a sfruttare i suoi centimetri con scarsi risultati. Dal 69'6 un boato al suo ingresso, ci prova.Anche dagli spalti chiedono la sua sostituzione, questo è lo specchio della sua gara. Dal suo fallo a centrocampo nasce il primo gol della Fiorentina. Dal 69'5,5 entra in campo ma non in gara.periodo decisamente buio. Spreca parecchie occasioni nitide. Mai incisiva.Una gara da gestire diversamente. Domenica c'è la gara contro la Roma.