di Cristiano Corbo, inviato a Vinovo

Al via alle 20.45, quando al centro sportivo di Vinovo il pallone tornerà a rotolare dopo la roboante vittoria della Primavera di Zauli. Ma è lo Juve Day, quest'oggi: giovanili, prima squadra maschile e... quella femminile. Le ragazze di Rita Guarino iniziano il loro campionato proprio sul campo Ale&Ricky contro l'Empoli Ladies. Segui la gara LIVE su IlBianconero.com.



JUVE-EMPOLI 0-1 (25' Prugna)

Juventus (4-3-3): Giuliani; Sikora, Sembrant, Gama, Panzeri; Cernoia, Pedersen, Caruso; Souza, Staskova, Girelli. A disp. Bacic, Tasselli, Hyyrynen, Franco, Boattin, Galli, Rosucci, Bellucci, Bragonzi. All. Guarino.

Empoli (4-3-1-2): Baldi; Di Guglielmo, Boglioni, Garnieri, Giatras; Simonetti, Cinotti, Prugna; Mastalli; Hjohlman, Acuti. A disp. Lugli, Mancuso, De Rita, Varriale, De Vecchis, Cotrer, Papaleo, Anghileri, Morucci. All. Pistolesi



LA PARTITA

45' - Finisce qui il primo tempo: Empoli avanti per 1-0.

27' - Acuti tenta il destro da ottima posizione: para Giuliani.

26' - Punizione di Girelli: palla centrale.

25' - GOL DELL'EMPOLI. Rigore trasformato da Prugna.

24' - RIGORE PER L'EMPOLI. Panzeri atterra Simonetti: è penalty.

18' - Prima azione per Souza: la sua serpentina si conclude con un destro sul fondo.

11' - Occasionissima Empoli. Mastalli si fa ben pescare sulla destra, il cross è smanacciato da Giuliani. Il portiere bianconero deve nuovamente intervenire sul tentativo di Garnier.

4' - Sinistro dal limite di Cernoia: palla alta.

1' - Inizia il match